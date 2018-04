Hvad skal du lave, når lyset er slukket i Royal Arena efter VM-finalen 20. maj?

Det spørgsmål kender Enver Hansen. Han plejer at svare:

»Sove.«

For han har travlt i øjeblikket. Og har haft det længe. Enver Hansen står i spidsen for det kommende ishockey-VM på dansk grund - i Herning og København - som er en af de største sportsbegivenheder i Danmark nogensinde.

Og faktisk så regner han ikke engang med, at han kan sove i særlig lang tid, når det hele er slut sidst i maj.

»Efter et par dage er jeg nok ved at være på omgangshøjde på søvnkontoen. Så venter nogle måneder med projektregnskab, diverse rapporter og oprydning. Jeg har ikke haft megen tid til at reflektere over livet efter VM. Jeg ved kun, at jeg ikke skal i gang med et nyt VM, for i vores sport er der nok 30-40 år imellem, at et VM kommer til Danmark.«

Siden Danmark vandt VM-buddet for små fire år siden på IIHFs kongres i Minsk, har man målbevidst arbejdet på at stable et VM på benene, som kan konkurrere med de bedste i ishockeyhistorien. Og få uger før faceoff fredag 4. maj i Royal Arena i København og Boxen i Herning mærkes stor optimisme i VM-organisationen.

»Vi opstillede et ambitiøst mål om 300.000 solgte billetter til de 64 kampe. Så mange billetter er der aldrig solgt til et VM eller EM eller noget andet sportsevent i Danmark. Men det var et nødvendigt mål, fordi vi vidste, at det ville kræve et udgiftsbudget på måske 120 mio. kr. Et ishockey-VM er jo et af verdens største sportsevents. Det gælder uanset, hvad man måler det på. Det vil sige også på omkostningerne.«

Hvor tæt er I på målet?

»Vi ligger på knap 290.000 billetter og vil overgå målet, fordi der jo også sælges billetter under VM. For eksempel venter mange svenskere med at købe billet til kampene i Royal Arena til sidste øjeblik,« siger Enver Hansen.

»I et land med kun 17 klubber og 27 skøjtehaller kunne man godt komme i tvivl, om man kunne sælge så mange billetter. Ville indtægterne være der? Heldigvis fik vi tidligt tilsagn om offentlig støtte på i alt 30 mio. kr. fra Sport Event Denmark, værtsbyerne København og Herning og de to regioner, Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Det var en god startkapital, og pengene gav os desuden mulighed for at betale udgifter i starten af projektet, hvor vi ikke havde nogen billetindtægter.«

Rundt om VM-bossen Navn: Enver Hansen. Alder: 61 år. Privat: Gift med Lene og far til to. Bor i København Ø. Stilling: Administrerende direktør for IIHF VM i ishockey. Er uddannet jurist og advokat. Karriere inden for ishockeysporten: Formand for IC Gentofte 1998-2003 (årets idrætsleder i Gentofte Kommune 2003). Direktør for Danmarks Ishockey Union 2003-15. Hobby: Ivrig motionist og fast deltager i Eremitageløbet.

Enver Hansen erkender, at Danmarks lidenhed er en udfordring i kontrast til store hockeynationer som USA, Canada, Sverige og Rusland, som ofte arrangerer VM og har en kæmpe tilskuerbase. Og der er selvfølgelig andre udfordringer.

»Vore to arenaer har aldrig været brugt til ishockey, bortset fra Boxen til Metal Final4. De skal nu indrettes til et VM, hvor der skal spilles 64 kampe over 17 dage med alt, hvad der medfølger af sportslig afvikling og showproduktion, logistik i og omkring arenaerne inklusive hele hotel- og transportdelen, TV og andet medie set-up i og uden for arenaerne, fanzoner, hospitalityarrangementer osv. Og så lige en verdenskongres i ishockeyforbundet til at afslutte festen med. Jeg kan illustrere omfanget og kompleksiteten ved bare at nævne, at der i hver arena er 110 forskellige funktionsrum,« siger Enver Hansen.

»Det er med andre ord en kæmpeentreprise med alle de problemer, der nu engang er med store entrepriser. Vi synes, vi har planlagt alt og har lavet en realistisk tidsplan. Men det er jo ikke for sjov, at selv meget erfarne bygherrer afsætter ti procent af byggebudgettet til uforudsete omkostninger. For de kommer. Du ved bare ikke hvornår eller hvad.«

Enver Hansen er projektleder for en VM-organisation på 25 ansatte. Ikke nogen stor organisation til et så gigantisk arrangement. Men med hans egne ord:

»De mest fantastiske 25 medarbejdere, man kan ønske sig-«

Når man skal bygge en organisation op, starter man på toppen, og Enver Hansen erkender, at man i den rekruttering skal tænke sig godt om. Der er ikke mange måneder at løbe på, og et fejlskud kan blive dyrt.

»For mig gav det sig selv, hvem der skulle være driftsdirektør. Jeg havde Frederik Munk fra Sport Event Denmark som en klar nr. 1 på min ønskeseddel. Jeg kendte ham tilbage fra VM-budprocessen i 2012-14, hvor vi arbejdede tæt sammen, så jeg vidste præcis, hvad han stod for,« siger Enver Hansen.

»På salgs- og marketingsiden fik jeg hjælp af Keld Strudahl, som under sin cheftid i Carlsberg havde haft en medarbejder, Maja Grimnitz, der gjorde sig flot bemærket og efterfølgende tilbragte syv år i Singapore i sportsmarketing- og eventindustrien. Jeg valgte hende blandt 165 ansøgere til stillingen som salgs- og marketingdirektør. En perfekt ansættelse. Uden Maja og hendes dygtige medarbejdere havde vi ikke solgt snart 300.000 billetter.«

Enver Hansen sender også varme tanker til ham, der sidder oven over ham som formand for Danmarks Ishockey Union og VM-selskabet, Henrik Bach Nielsen.

»Henrik er med sin plads i IIHFs Council en af de internationalt højst placerede danske idrætspolitikere, og det er ikke nogen tilfældighed. Han er en fremragende netværker med meget stor gennemslagskraft. Og så er han ordholdende, ærlig og direkte, hvad jeg personlig sætter stor pris på.«

Enver Hansen lægger ikke skjul på, at der har været facilitetsmæssige udfordringer i de to arenaer, som ikke er bygget til ishockey.

»For bare at nævne ét eksempel skal vi på kun ti dage op til VM-starten i Royal Arena montere en endetribune, en kube i loftet, otte helt nybyggede omklædningsrum med vand, el, varme og afløb samt en isbane på 30x60 meter med bander og diverse bokse. Heldigvis har vi et fint samarbejde med begge arenaer, som på alle niveauer har superdygtige og fleksible medarbejdere,« siger han.

Playmakeren fra Detroit Red Wings, Frans Nielsen, er som den første danske NHL-stjerne klar til VM i Boxen. Playmakeren fra Detroit Red Wings, Frans Nielsen, er som den første danske NHL-stjerne klar til VM i Boxen.

Indkvarteringsmulighederne i Herning har været et tema blandt supportere fra andre lande. Ikke overraskende i betragtning af byens lidenhed i VM-sammenhæng.

»Imponerende, hvor mange mennesker Herning alligevel formår at indkvartere. Ros til Herning for initiativet til en hel lille by tæt på Jyske Bank Boxen – en Hockey Camp Herning – med plads til 8.000 overnattende. Så angriber man da problemet offensivt,« siger Enver Hansen.

Også i rekrutteringen af frivillige er det gået over forventning. Man skulle bruge godt 1.100, og der meldte sig næsten 1.500.

»Det var ellers et af spørgsmålstegnene, da vi vandt VM-buddet i 2014: Kan vi overhovedet skaffe det nødvendige antal frivillige? Men ishockeymiljøet i Danmark er som en lille familie, hvor man er vant til at troppe op, når der er brug for det. Man kan kun være glad for og stolt over at være en del af den familie,« understreger Enver Hansen.

VM-bossen glæder sig over, at det er ved at gå op for hr. og fru Danmark, hvor stort dette VM er. Og hvor stor sporten er uden for Danmark.

»Det er vigtigt for os, at vi gør ishockeysporten mere synlig i Danmark med dette VM. Vi vil gerne vokse som sport, men kan ikke proppe flere børn og unge ind i de eksisterende 27 skøjtehaller, for sporten er meget populær de steder, hvor man har en skøjtehal. Vi skal have kommunerne til at bygge flere skøjtehaller,« siger Enver Hansen.