Det er ikke kun under det igangværende ishockey-VM, at det danske landsholds største stjerne, Frans Nielsen, er assistent for kaptajnen.

I en snak med BT's udsendte VM-reporter fortæller landsholdsanfører Peter Regin, at Frans Nielsens evner som rådgiver snart bliver sat på alvorlig prøve udenfor banen.

»Vi er hinandens bedste venner, og vi har gjort det til en tradition at bruge en del tid sammen om sommeren. I det daglige er vi ikke vanvittigt gode til at kommunikere med hinanden. Det er slet ikke sådan, at vi taler sammen hver eneste dag henover vinteren. Men vi er så tætte, at vi ved, at den anden er der for én, hvis det kræves,« siger Peter Regin og tilføjer:

»Henover sommeren er det planen, at vi tager en tur til Barcelona sammen. Jeg skal giftes næste år, og så skal vi sammen med vores koner ned til Spanien for at finde et sted, hvor det kan lade sig gøre.«

Peter Regin roser Frans Nielsens tilgang til den igangværende VM-opgave, hvor man sent onsdag aften sikrede sig en sensationel sejr på 3-2 over ishockeystormagten Finland.

»Det var en bedrift af de helt store. Selvfølgelig er vi dagen derpå utrolig glade og stolte over resultatet,« siger Peter Regin, der roser Frans Nielsen.

»Her er uden sammenligning den største stjerne på Danmarks ishockeylandshold. Men det er tydeligt, at Frans ikke kommet til Herning for bare at køre hæl og tå. Han er jo rent faktisk den spiller, der arbejder hårdest.«

Frans Nielsen ser frem til fredagens arvefjendeopgør mod Norge.

»Vi er forberedt på, at kampen mod nordmændene bliver tæt. De besejrede Tyskland, som vi havde rigeligt problemer med at besejre. Det viser, at det er et klassehold, vi skal op mod. Men der er jo altid den fare, at man efter en stor sejr tror, man er bedre end tilfældet er. Vi må derfor indse, at vi mod Norge skal spille lige så hårdt og simpelt som mod finnerne,« siger Frans Nielsen, der roser det danske VM-publikums entusiasme.

»Det er en fed kulisse, som kampene bliver spillet i. Det er langt mere end vi havde håbet på. Jeg har deltaget ved mange VM-slutrunder. Oplevelsen her rangerer jeg i top. Selv i kampene mod USA og Canada, hvor man i lang tid vidste, vi ville løbe ind i nederlag, fortsatte de med at heppe maksimalt på os. Med sådan et publikum i ryggen er det stensikkert, at alle på holdet arbejder maksimalt for sagen.«

Hvor specielt er det for dig at spille VM i Herning?

»Det er en gigantisk oplevelse. Jeg er jo vokset op blot et par kilometer fra hallen, og har sommertrænet her hvert eneste år i perioden, hvor jeg har spillet NHL-hockey i USA.«

Har du på noget tidspunkt tvivlet på, om du hellere skulle holde tidlig sommerferie end repræsentere Danmark ved VM?

»Overhovedet ikke. Det er et helt specielt VM i år, og det er noget, jeg gerne vil være en del af. Men jeg har indtil videre holdt mig væk fra fanzonen i Hernings gågade. Jeg tror ikke rigtigt, at der er nogle af landsholdsspillerne, der har været derinde endnu. Men på et eller andet tidspunkt skal jeg nok derind for lige at mærke stemningen.«

Danmarks kamp fredag mod Norge fløjtes i gang klokken 16.15. Den liveopdateres på bt.dk og kan ses på TV2 Sport.