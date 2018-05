De danske landsholdsspillere forventer en hård fight, når Danmark og Norge tørner sammen i fredagens meget afgørende VM-brag i ishockey.

»Frem for alt tror jeg, at det bliver fysisk med svinestreger her og der, men vi vil gerne ud og diktere og skabe vores eget held,« siger den danske forward Julian Jakobsen til DR Sporten.

Kampen er meget afgørende for både Danmark og Norge, hvis landene vil ende i top fire i gruppe B og kvalificere sig videre i turneringen til kvartfinalen.

Julian Jakobsen og Nicholas Jensen er i aktion for Danmark mod Canada, som endte med et stort dansk nederlag på 1-7. Foto: Lars Moeller Julian Jakobsen og Nicholas Jensen er i aktion for Danmark mod Canada, som endte med et stort dansk nederlag på 1-7. Foto: Lars Moeller

Ifølge den danske forward Nicholas B. Jensen er magtforholdet mellem de to lande ved at tippe. Han forventer en jævnbyrdig ‘brødrekamp’, hvor Danmark ikke længere er lillebror.

Derfor er han også klar til at gå til stålet.

»Jeg skal ud og spille fysisk og være lidt tarvelig at møde. Det skal bare være irriterende at være nordmand,« siger Nicholas B. Jensen.

Danmark kommer ind til opgøret mod Norge med to sejre over henholdsvis Tyskland og Finland og to nederlag til de store ishockeynationer USA og Canada.

Nabobraget i eftermiddag spilles i Jyske Bank Boxen i Herning. Kampen går i luften kl. 16:15 på hovedkanalen TV 2 Danmark.