Der bliver fuld hus i BOXEN i Herning, når Danmark i aften duellerer mod Canada ved ishockey-VM, og tilskuerne er flere timer før ved at ankomme.

BT har mødt to danske supportere, Mia og Dennis, der begge krydser fingre for et godt dansk resultat.

»Forhåbentlig vinder Danmark. Men jeg tvivler lidt på det,« siger Dennis og tilføjer:

»Canada har indtil videre spillet fantastisk.«

Canada er storfavoritter til sejren eftersom de stiller med et af VM-turneringens bedste hold bestående af en lang række stjerner fra den nordamerikanske NHL-liga.

En af disse er Connor McDavid.

»Ligesom Cristiano Ronaldo er det i fodbold, er Connor McDavid enhver målmands skræk i ishockeysporten. Alt hvad han foretager sig på banen er genialt,« sagde det danske VM-holds andenmålmand Sebastian Dahm til BT's udsendte efter søndagens træning i KVIK Hockey Arena i Herningh.

Danmarks kampe ved ishockey-VM Danmarks indledende kampe i VM-gruppe B 4. maj, klokken 20:15, i Herning:

Tyskland - Danmark: 2-3 5. maj, klokken 20:15, i Herning:

Danmark - USA: 0-4 7. maj, klokken 20:15, i Herning:

Canada - Danmark 9. maj, klokken 20:15, i Herning:

Finland - Danmark 11. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Norge 12. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Sydkorea 15. maj, klokken 20:15, i Herning:

Letland - Danmark

21-årige Connor McDavid forlængede i fjor sin kontrakt med Edmonton Oilers, så han i otte sæsoner tjener 100 mio. US-dollars (cirka 620 mio. danske kroner).

»Det er fuldt fortjent, at han er den ishockeyspiller, der tjener mest. For han er den suverænt bedste ishockeyspiller i verden i øjeblikket. Det understreges af, at han de seneste to sæsoner har han været NHL-topscorer. Som jeg ser det, er han en gave til de danske VM-arrangører. Hold øje med Canadas nummer 97 i kampen mod os. For han er underholdende at se på,« sagde Sebastian Dahm.

Kampen mellem Danmark og Canada fløjtes i gang klokken 20.15.