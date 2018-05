Genoplev kampen i LIVE-bloggen i bunden af artiklen.

Pyha. Sikke en lektion!

For øjnene af 10.800 tilskuere i BOXEN i Herning tabte Danmark kampen i det indledende gruppespil ved ishockey-VM med intet mindre end 1-7 mod Canada.

At det gik sådan var egentlig ganske forståeligt. For mens Danmark kun stillede med tre NHL-spillere, havde Canada ikke færre end 22 spillere fra verdens bedste ishockeyliga i aktion.

Der var simpelthen klasseforskel på de to landshold!

Resultatet betyder, at Danmark efter de tre første kampe blot har to point, men chancen for kvalifiktion til næste uges kvartfinaler eksisterer stadig.

Danmark stillede op uden målmand Frederik Andersen, Mads Christensen og Mathias Bau, der søndag måtte gennem en operation efter den milt-læsion, han havde pådraget sig i VM-kampen lørdag aften md USA.

»Bau får vi ikke mere i kamp under dette VM, Christensens skade er i bedring og hvad angår Andersen skyldes fraværet, at hans indre batterier skal lades op,« sagde landstræner Janne Karlsson til BT før kampen.

Ganske vist tabte Danmark første periode 0-2, men indsatsen var godkendt. Således lykkedes taktikken med at spille smart og tålmodigt et pænt stykke henad vejen.

Da der var spillet knap ni minutter blev Mads Kristensen udvist for en hooking mod New York Islanders-stjernen Matt Barzal.

I undertalssituationen blev Danmark sat under stort pres, hvilket betød at Joshua Bailey kunne bringe Canada foran 1-0.

Anført af supertalentet Connor McDavid, der i NHL-klubben Edmonton Oilers har en årsløn på 100 mio. danske kroner, satte canadierne sig efterfølgende på spillet.

Der kunne derfor intet indvendes imod at Canada, der vandt periodens skudstatistik 13-2, scorede yderligere. Men Sebastian Dahm i målet burde nok have reddet, da Aaron Ekblad fra blue line fik plads til at fyre et langskud afsted.

Med Julian Jakobsen i straffeboksen indledte Danmark anden periode i undertal, og endnu engang scorede Canada i powerplay. Janne Karlsson bad imidlertid om en challenge og efter flere minutters votering valgte dommerne at annullere den fuldtræffer, som Matt Barzal mente, han var berettiget til at blive noteret for.

Kendelsen blev af tilskuerne belønnet med stående ovationer, men glæden var kortvarig. Straks efter scorede canadierne tre mål i løbet af tre minutter - og så var den kamp i realiteten afgjort...

I tredje periode sparede canadierne på kræfterne, og efter de havde bragt sig foran 6-0 fik Danmark et trøstmål, da Jesper Jensen Aabos landskud gik mellem benene på målmand Curtis McElhinney efter den forinden havde strejfet Colton Parayko.

Canadierne fortsatte dog målfesten, og et par minutter før tid scorede Tyson Jost kampens sidste mål.

Danmark får onsdag aften mod Finland chancen for at revanchere dukkerten.

I den kamp er det muligt, at landsholdet bliver forstærket med NHL-spillerne Jannik Hansen og Mikkel Bødker, der tidligt mandag morgen sammen med holdkammeraterne i San José Sharks røg ud af Stanley Cup'en med nederlag på 0-3 mod Vegas Golden Knights.

»Vi har fået positiv tilbagemelding fra spillerne, men mangler clearing fra klubben. Håber det kan gøres tirsdag. Lykkes det, er der chance for spil onsdag,« siger Dansk Ishockey Unions sportschef, Jesper Duus, til BT.

Han krydser fingre for, at den nordamerikanske ishockeyklub accepterer duoens forespørgsel om, hvorvidt det er okay, at de stiller op for Danmark ved VM.

»Hvis de kommer hjem, vil det være en stor forstærkning. Mikkel giver os et stærkt våben i vores powerplay, og Jannik kommer med sin fysik og arbejdsiver,« siger Jesper Duus, der ikke lægger skjul på, at opgaven mod Finland tegner vanskeligt.

»De råder over et meget stærkt hold, hvor Sebastian Aho (NHL-spiller, red.) er en kæmpe profil. Otte ud af 10 gange vil vi tabe til dem. Men jeg husker stadig ganske udmærket vores sejr over dem i åbningskampen ved VM 2010 i Köln. Så vi har bevist, at det kan lade sig gøre at vinde over dem,« siger Jesper Duus.

Danmarks kampe ved ishockey-VM Danmarks indledende kampe i VM-gruppe B 4. maj, klokken 20:15, i Herning:

Tyskland - Danmark: 2-3 5. maj, klokken 20:15, i Herning:

Danmark - USA: 0-4 7. maj, klokken 20:15, i Herning:

Canada - Danmark: 1-7 9. maj, klokken 20:15, i Herning:

Finland - Danmark 11. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Norge 12. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Sydkorea 15. maj, klokken 20:15, i Herning:

Letland - Danmark

