Når Danmark mandag aften ved ishockey-VM udfordrer Canada, har publikum ifølge landsholdets målmandsreserve Sebastian Dahm noget at glæde sig til.

»Ligesom Cristiano Ronaldo er det i fodbold, er Connor McDavid enhver målmands skræk i ishockeysporten. Alt hvad han foretager sig på banen er genialt,« siger Sebastian Dahm til BT's udsendte ishockeyreporter i Herning.

Connor McDavid forlængede i fjor sin kontrakt med Edmonton Oilers, så han i otte sæsoner tjener 100 mio. US-dollars (cirka 620 mio. danske kroner).

»Det er fuldt fortjent, at han er den ishockeyspiller, der tjener mest. For han er den suverænt bedste ishockeyspiller i verden i øjeblikket. Det understreges af, at han de seneste to sæsoner har han været NHL-topscorer. Som jeg ser det, er han en gave til de danske VM-arrangører. Hold øje med Canadas nummer 97 i kampen mod os. For han er underholdende at se på,« siger Sebastian Dahm.

FAKTA: VM-spillernes gigant-lønninger Det igangværende ishockey-VM har deltagelse af en række spillere med enorme årslønninger: # Connor McDavid, Canada, forlængede sidste sommer sin kontrakt med Edmonton Oilers og tjener i otte sæsoner 100 mio. US-dollars (cirka 620 mio. danske kroner). # Patrick Kane, USA, forlængede i 2015 sin kontrakt med Chicago Blackhawks og tjener cirka 510 mio. danske kroner over otte sæsoner. # Leon Draisaitl, Tyskland, har kontraktudløb hos Edmonton Oilers i 2015. Han tjener cirka 410 mio. danske kroner over otte sæsoner. # Frans Nielsen, Danmark, skiftede i 2016 til Detroit Red Wings og tjener cirka 190 mio. danske kroner over seks sæsoner. # Frederik Andersen, Danmark, tjener over fem sæsoner i Toronto Maple Leafs cirka 150 mio. danske kroner.

Landsholdskollegaen Mads Christensen, der på grund af en skade er tvivlsom deltager i kampen mod Canada, forstår ikke, hvorfor toplønningerne i international ishockey er så høje som tilfældet er.

»Personligt synes jeg ikke, at der er nogle, der skal have så vilde lønninger for at dyrke sport. Så mange penge er ingen værd. Selvfølgelig ville jeg gerne have haft McDavids kontrakt, men spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt for en enkel mand, at bruge så mange penge inden livet er omme,« siger Mads Christensen.

Det danske landsholds svenske træner Janne Karlsson lægger ikke skjul på, at Connor McDavid, der er blevet kaldt for ishockeysportens nye Wayne Gretzky, er en spiller, man skal have respekt for.

Danmarks kampe ved ishockey-VM Danmarks indledende kampe i VM-gruppe B 4. maj, klokken 20:15, i Herning:

Tyskland - Danmark: 2-3 5. maj, klokken 20:15, i Herning:

Danmark - USA: 0-4 7. maj, klokken 20:15, i Herning:

Canada - Danmark 9. maj, klokken 20:15, i Herning:

Finland - Danmark 11. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Norge 12. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Sydkorea 15. maj, klokken 20:15, i Herning:

Letland - Danmark

»Han er en klassespiller. Der er ingen tvivl om, at opgaven mod Canada bliver svær,« siger Janne Karlsson, der ærgrer sig over, at Mathias Baus deltagelse ved VM er slut.

»Det er rigtig synd for ham, at han har pådraget sig en milt-læsion (mod USA, red.) og efterfølgende er blevet opereret. I de minutter han under dette VM har været på isen, har han gjort det godt,« siger Janne Karlsson.

Hvem der skal erstatte Mathias Bau, er endnu ikke bestemt.

»Vi befinder os i en situation med mange uafklarede spørgsmål,« siger Janne Karlsson og hentydede til muligheden for at få NHL-spillerne Mikkel Bødker samt Jannik Hansen hjem til VM-slutrunden fra USA, hvis deres klub San José Sharks ryger ud af Stanley Cup'en.