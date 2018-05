Den danske målmand Frederik Andersen kommer ikke i kamp for Danmark, før VM på hjemmebane begynder fredag aften.

Det var en markant forstærkning, Danmark fik hjem i denne uge, hvor målmanden Frederik Andersen sluttede sig til den danske ishockey-landsholds VM-trup på Hotel Scandic i Herning.

Her landede Frederik Andersen, efter han i den seneste uge endelig fik lov af sin klub i Toronto til at repræsentere Danmark ved VM.

Den lange tur fra Canada havde dog sat sine spor hos keeperen, der bliver sparret tirsdag aften, hvor Danmark spiller holdets sidste testkamp før VM begynder fredag aften mod Tyskland i Boxen.

Dermed kommer Frederik Andersen ikke i kamp, inden det for alvor gælder.

”Jeg var lidt træt i eftermiddags, men forhåbentlig kan jeg få en god nattesøvn, og så går det fremad efter et par dage. Men jeg er selvfølgelig 100 procent klar fredag,” siger Frederik Andersen til BT tirsdag aften i forbindelse med Danmarks testkamp, hvor han er med som tilskuer.

”Jeg kom først i går eftermiddags, og jeg føler ikke, at der var nogen grund til at presse en kamp ind. Jeg kommer lige fra slutspillet i NHL med en masse god kamptræning. Jeg sørger i stedet for at få noget god træning med holdet og får mit jetlag væk, og så spiller jeg fredag,” lyder forklaringen.

Frederik Andersen var dog ikke mere træt, end at han trænede med sine holdkammerater tirsdag formiddag, og han er nu en officiel del af truppen.

Årsagen til, at Frederik Andersen først landede i Danmark mandag, var, at der var en del praktiske ting, som lige skulle på plads med hans NHL-klub Toronto Maple Leafs, som noget skuffende måtte forlade slutspille i den nordamerikanske ishockey-liga.

”Det tog lige et par dage at komme over det (at ryge ud, red.), men så vidste jeg, at de nok ville ringe herhjemmefra og få afklaret, om jeg var til rådighed. Det tog lige lidt tid, for jeg skulle lige have det afklaret med Toronto, som skulle sige ok for det,” siger Frederik Andersen og tilføjer:

”Ryger man ud i NHL og er klar til at spille uden skader, så stille du selvfølgelig op – og specielt på hjemmebane.”

Selvom Frederik Andersen er udset en nøglerolle på det danske landshold, så understreger han vigtigheden af det danske kollektiv, hvis det skal blive til en potentiel kvartfinale ved VM.

”Der er ingen af os, der kan gøre det her alene, og sådan har det altid været på det danske landshold og i holdsport generelt. Man spiller sammen, og alle spillere kommer med nogle kvaliteter, som du skal tilføre holdet, siger Frederik Andersen, der ikke vil pege på, hvilke kampe, der kommer til at være ekstra meget på spil i for Danmark i gruppe B, hvor holdet møder Tyskland, USA, Finland, Norge, Sydkorea og Letland.

”Det er en kæmpe kliche, men jeg ser kun på en kamp ad gangen. Men det er virkelig så vigtigt, at vi som spillere kun fokuseret på det. Det har jeg lært fra NHL, hvor vi spiller en masse kampe. Man skal holde fokus på det næste, man skal lave,” siger han.