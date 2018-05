»Det var en chokerende besked at få. Jeg vidste, at sygdommen ville betyde en omvæltning i mit liv, men jeg har lært at leve med den.«

Sådan siger den 29-årige VM-forward Morten Poulsen i VM-lejren i Herning. Han fik for otte år siden konstateret type 1-diabetes, men har trods den kroniske sygdom været en del af VM-holdet siden 2011.

»Jeg fik under en camp med landsholdet i 2010 mistanke om, at noget var galt. Jeg følte enorm tørst og tabte otte-ti kilo. Jeg spillede dengang for Nordsjælland Cobras og blev indlagt på Hillerød Sygehus,« siger han, og fortsætter:

»Jeg tænker ikke så meget over det. Det er en rutinesag. Jeg lever det liv, jeg helst vil.«

Morten Poulsen holder hele tiden øje med sit blodsukker og er en af de ganske få idrætsudøvere på internationalt topniveau med diabetes 1.

»Jeg sprøjter mig i maven med insulin fem-seks gange i døgnet. Jeg har altid fået stor hjælp af vores materialefolk, læger og fysioterapeuter, som ved, hvordan man tackler diabetes. Det er kun sket én gang, at jeg har måttet melde afbud til en landskamp, fordi jeg havde problemer med for lavt blodsukker,« siger han.

Foto: Claus Fisker Foto: Claus Fisker

Morten Poulsen er Herning-dreng og har vundet tre DM-titler med Blue Fox, men har været rundt omkring i sin karriere. Således fire sæsoner i Oskarshamn i Allsvenskan og et år i såvel Graz i Østrig, Pelicans i Finland samt Innsbruck i Østrig. Om han fortsætter i Innsbruck efter VM er et åbent spørgsmål.

Han stå noteret for 151 landskampe (deraf 14 i denne sæson op til VM) og har deltaget i syv VM-turneringer i træk. Om Herning bliver nummer otte er endnu uvist. Endnu har han ikke været skrevet ind på holdkortet.

»Selvfølgelig er det en stor skuffelse, men sådan er betingelserne. Nu kommer Jannik Hansen og Mikkel Bødker hjem fra NHL, og så rykker jeg nok et par rækker længere op på tilskuerpladserne. Men jeg drømmer om at få chancen,« siger fighteren, som aldrig giver op.