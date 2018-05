Han afsluttede NHL-sæsonen for en uge siden, da San Jose Sharks røg ud af kampene om Stanley Cup'en.

Nu er Jannik Hansen sammen med Mikkel Bødker tilbage i Danmark for at spille ishockey-VM.

»Det bliver en fantastisk oplevelse at skulle duellere mod Letland i en vind-eller-forsvind-kamp (tirsdag aften, red.),« siger Jannik Hansen til BT's udsendte ishockeyreporter og tilføjer:

»Forhåbentlig laver vi et godt resultat og kvalificerer os til kvartfinalen. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå os. Det er så små marginaler, der på dette niveau skal til. Letland har ligesom os vundet de kampe, de skulle.«

Jannik Hansen vurderer, at de danske sejrsmuligheder er gode.

»Vi står med alle kort på hånden og skal ikke vente på andre resultater. Det gør selvfølgelig, at der er pres på. Men det er dejligt, at man selv kan afgøre tingene. Første målsætning om at undgå nedrykning klarede vi hurtigt. Nu får vi muligheden for at indfri den næste, hvis kvalifikationen til kvartfinalen kommer i hus. Vi føler selv, at vi er et hold, der er så godt, at vi bør kunne spille med om den kvartfinaleplads,« siger Jannik Hansen.

Mikkel Bødker tør dog ikke garantere dansk sejr.

»Letterne var tæt på at besejre USA. Det viser, at de har et højt niveau. Samtidig har de ligesom os en god målmand. Så skal vi vinde, skal vi spille på samme niveau som mod Finland og Norge. Man kan sammenligne kampen med den syvende i en finaleserie. Det er en knald eller fald-kamp. Så vi skal ud at brænde det hele af,« siger Mikkel Bødker.

To gange tidligere i ishockeyhistorien har Danmark spillet sig frem til en VM-kvartfinale. I begge tilfælde blev det til dansk nederlag.

