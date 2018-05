Det danske ishockeylandshold kan allerede i VM-kampen onsdag aften mod Finland blive forstærket med Mikkel Bødker og Jannik Hansen fra den nordamerikanske NHL-ligaklub San José Sharks.

»Det er stærkt, at de straks efter sidste kamp derovre sagde, at de gerne ville hjem og spille VM. Det viser, at de har hjertet med,« sagde Jesper Jensen Aabo, der scorede det eneste danske mål i nederlaget på 1-7 mod Canada.

Det var hans første scoring i otte måneder.

»Det er da altid dejligt at score. Men det betyder ikke så meget, om man taber 0-6 eller 1-7. Jeg er ærgerlig over, at vi ikke er mere med i kampen end tilfældet er. Vi har trods alt hjemmebanefordel og det er kæmpestort af vores fans, at de kampen igennem klapper og klapper af os. Som dansker kan jeg ikke være andet end stolt,« sagde Jesper Jensen Aabo.

Landsholdskaptajn Peter Regin var efter kampen afklaret med nederlaget.

»Selvom vi taber til Canada har intet ændret sig for os. Forleden vandt vi over Tyskland. Det betyder, at vi ikke nødvendigvis skal ud at hente point mod hverken USA eller Canada for at have chancen for at gå videre til kvartfinalen,« sagde Peter Regin og tilføjede:

»Det er stadig de sidste tre kampe i VM's indledende gruppespil mod Letland, Sydkorea og Norge, der bliver afgørende for vores skæbne. Hvis vi ikke får gode resultater her, har vi et problem. Men det er ikke flovt at tabe til Canada. De stiller med en kæmpe profil som Connor McDavid, der får fuld spilletid. Det viser, at de satser lidt. Én mod én er han verdens bedste. Selvfølgelig er det ikke sjovt at tabe 1-7, men når de er i det spillehumør, er det ikke et hold, man skal regne med at kunne besejre.«

Peter Regin ser frem til onsdagens kamp mod Finland.

»Her har vi i modsætning til kampen mod Canada en reel chance for at lave et godt resultat,« sagde Peter Regin, der spiller i Jokerit Helsinki og derfor har et ekstraordinært godt kendskab til finnerne.