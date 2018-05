29-årige Oliver Lauridsen bliver kaldt Danmarks 'politimand' og passer på stjernespillere som Frans Nielsen og Peter Regin, når det går løs ude på isen ved VM i ishockey.

Med sine 197 centimeter rager Oliver Lauridsen godt op på isen og i det danske ishockey-landsholds omklædningsrum. Forsvarsklippen er efter flere år på landsholdet en af styrmændende i den danske defensiv, men han er også manden, der stiller sig forrest, når der skal deles øretæver ud i de høj-intense kampe på isen.

Landsholdskollegaen Frans Nielsen lidt kækt kalder Oliver Lauridsen for holdets 'politimand'. Men det er uden tvivl Lauridsen, der har ansvaret for, at modstanderne opfører sig ordentligt over for de mere vævre danske spillere. Sker det ikke, træder Oliver Lauridsen til.

»Det er en rolle, jeg har taget til mig og fundet ud af, at jeg er god til. Det er noget, jeg har kunnet skabe en karriere på og gøre det godt i. Jeg lægger meget stolthed i at udføre mit job så godt, jeg kan. Og så indtager jeg bare en birolle i forhold til spillere som Frans (Nielsen, red.), Peter (Regin, red.) og de andre offensive spillere,« forklarer Oliver Lauridsen.

»Men den taknemmelighed mine holdkammerater har over, at jeg gør det arbejde for, at de kan føle sig trygge og have mere tid med pucken, er virkelig en ting, der betyder meget for mig som holdspiller. Der findes intet bedre end at føle, at dit arbejde giver mening i en gruppe,« tilføjer han.

Oliver Lauridsen får chancen for at lande i nye nærkampe med Tyskland, som Danmark møder i Boxen fredag aften.

Oliver Lauridsen ved godt, at hans rolle som Danmarks stærke mand har konsekvenser. Risikoen for at ryge i slagsmål er større, ligesom han ofte er særdeles upopulær hos modspillere og fans fra modstanderholdet. Men det hører bare med, når man som Oliver Lauridsen er spilleren, der har opgaven med at sætte Danmark i respekt på isen.

»Dine egne fans elsker dig, og modstanderens fans hader dig. Hvis jeg gør mit job rigtigt, så har jeg 20 spillere siddende inde i modstanderens omklædningsrum, som synes, at jeg er en nar. Mens mine egne holdkammerater synes, at det var kanon. På den måde er det rart, at folk ser mit arbejde og sætter pris på det,« forklarer Oliver Lauridsen.

Selvom han ikke frygter at få øretæver på isen, forklarer Oliver Lauridsen, at han ikke nødvendigvis behøver at vinde en brydekamp med en modstander for at sætte sig i respekt.

»Der findes mange andre måder, man kan sætte sig i respekt på og spille hårdt på. Det handler om at markere, at der ikke skal laves for meget bag ryggen og svinestreger. Her må man oftest gå ind og sætte tonen selv, så modstanderen synes, det bliver ubehageligt,« siger Oliver Lauridsen og fortsætter:

»Normalt stikker VM-kampe ikke af på den her fysiske måde. Tætte kampe er ikke fyldt med svinestreger, og folk forsøger at holde sig ude af udvisningsboksen. Men det kunne eksempelvis ske ved at sætte sig i respekt foran eget mål, sådan at de andre hold synes, at det er ubehageligt at være derinde. Hvis de synes, at jeg er ubehagelig, kan det være, at de tænker to gange, før de kommer for tæt på mål.«

Oliver Lauridsen, der tidligere har spillet NHL for Philadelphia Flyers, og nu hører til i Finland hos danskerklubben Jokerit, bruger også sin fysiske styrke til at løfte holdkammeraterne i vanskelige perioder.

»Er vi på hælene i en kamp og under pres i ti minutter, jamen så kan det også være en måde at vende momentum på at køre en modstander over i en ren tackling og få lidt gejst ind i holdkammeraterne. Det er noget, der hører med til min del af jobbet, når jeg ikke scorer 30 mål per sæson,« siger han.

Selvom Oliver Lauridsen er en hård hund på isen, afviser han, at han er en slagsbror.

»Nu smider jeg kun handskerne et par gange om året, mens det var 15 gange om året i Amerika. Nogle gange får du en røvfuld, og det skal du være klar til. Men halvdelen af det er bare at tage kampen op og vise, at det ikke er okay, det der foregår og står op for dit hold. Og så er det lige meget, om ham over for dig er fire meter høj og bred,« slår han fast.