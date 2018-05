Så spiller de danske ishockeydrenge den sidste kampe i VMs gruppe B.

Og det bliver en særdeles afgørende én af slagsen, for hvis Danmark vinder over letterne, enten i ordinær eller i overtid, så er vi klar til kvartfinalerne ved VM.

Men det bliver ikke noget 'let land' at spille imod, for letterne overraskede alt og alle i mandagens kamp mod giganterne fra Canada, hvor de på imponerende vis kun formåede at tabe med 1-2.

Se om landstræner Janne Karlsson og co. har, hvad der skal til for at skyde Danmark i kvartfinalerne i LIVE-bloggen her: