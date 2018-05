Danmark havde undervejs problemer mod Korea, men fik pligtsejren og kan nu selv afgøre holdets videre skæbne ved VM.

Der er ikke topkarakterer at hente efter lørdagens VM-kamp mod Korea for det danske ishockey-landshold. Opgøret blev aldrig den fest, man kunne have håbet på. Men de tre point kom i hus, og det var egentlig det, som det hele handlede om.

Her er BTs karakterbog efter Danmarks sejr i Boxen.

Det var ikke champagne-hockey, tilskuerne fik i Boxen, og det danske hold så lidt mærkede ud efter fredagens kræftudladning mod Norge. Danmark tog dog pligtsejren mod Korea, og nu venter der holdet to hviledage før gyseren mod Letland om at gå videre til kvartfinalen.

Frederik Andersen

Havde det ikke været for den danske NHL-stjerne, kunne Danmark nemt have været bagud efter anden periode. Frederik Andersen reddede dog det meste, der kom fra Korea, og han var igen en solid og sikker skanse i målet. Det er simpelthen ren verdensklasse, Danmark har stående inde i målet. Længere er den faktisk ikke.

Nichlas Hart

Den danske forward tog en unødvendig udvisning i tredje periode, da han fik to minutters straf for at holde en koreaners stav ureglementeret - og endda på modstanderens banehalvdel. Udvisningen gav straks danskerne problemer i undertal, hvor det var ved at koste et mål i flere omgange.

Jesper Jensen

Okay, Jesper Jensen var i sig selv ingen skuffelse, og han spille en kamp på niveau med sine holdkammerater. Det, der var skuffende, var hans kæmpe afbrænder i anden periode, hvor han var spillet helt fri for mål. Her erobrede Korea nemlig pucken efterfølgende og slog kontra. Og så lå den pludselig nede bag Frederik Andersen til 1-1, mens kampen på det tidspunkt burde have stået 2-0 til Danmark.