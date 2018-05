Danmark er skuffende ude af ishockey-VM efter et knebent nederlag på 0-1 i sidste gruppespilskamp mod Letland. Dermed blev drømmen om kvalifikation til torsdagens kvartfinaler ikke realiseret.

Af samme årsag har BT's udsendte ishockeyreportere i Boxen i Herning, hvor 10.800 tilskuere overværede kampen, ikke uddelt en eneste topkarakter.

Det blev en kamp, hvor Danmark aldrig for alvor fik sat sig offensivt igennem. Det skyldtes primært letternes stærke defensiv, hvor målmand Elvis Merzlikins leverede spil i verdensklasse. Men med til historien om det danske nederlag hører også, at hjemmeholdets spillere vandt for få nærkampe og at de producerede for få målchancer. Tættest på var Mads Christensen, da han i begyndelsen af tredje periode ramte overliggeren.

Frederik Andersen, 7

Ville på en ekstraordinær god dag have forhindret Letland i at score. Men endnu engang var målmanden fra den canadiske NHL-storklub Toronto Marple Leafs leveringsdygtig i adskillige gode redninger. Blandt andet havde han et par rigtig gode af slagsen midt i anden periode, hvor letterne under Emil Kristensens udvisning etablerede et velfungerende powerplay.

Jesper Jensen Aabo

Mistede i slutningen af første periode pucken i egen forsvarszone. Det gav mulighed for lettisk angreb. Men i stedet for at bakke, plantede han albuen hårdt i hovedet på Rudolfs Balcers, der efter en flyvetur landede hårdt på isen. Det kostede ikke blot en to minutters udvisning, men også en game misconduct, der betød, at han ikke måtte komme på isen yderligere 10 minutter.

Mikkel Bødker

Stjerneangriberen fra NHL-ligaklubben San Jose Sharks leverede sin hidtil dårligste VM-præstation. Momentet før Letland bragte sig foran 1-0 midt i første periode, fik han ikke ekspederet pucken væk fra den danske forsvarszone. I stedet strøg den gennem benene på ham, hvorefter Andris Dzerins pludselig var i fri scoringsposition. Og tre minutter inde i anden periode måtte han to minutter i straffeboksen for en såkaldt tripping.