Kan Danmark besejre Letland i aften og dermed kvalificere sig til kvartfinalerne på torsdag ved ishockey-VM?

Spørger man Peter Fredberg, der i 45 år var BT's ishockeymedarbejder, er svaret et stort JA!

»Inden pucken blev kastet i Boxen, gav jeg landsholdet prædikatet 'bedste danske VM-hold nogensinde'. Det har levet op til alle forventninger. Med elleve point i de første seks kampe og sejren over stormagten Finland som prikken over i’et,« siger han og tilføjer:

»Danske ishockeyspillere er jordbundne og realistiske og har indtil forleden ikke talt meget om kvartfinalerne. I hvert fald ikke ret højt. Men tro mig, det har fra starten været målet for tredje gang at stå blandt de sidste otte. Selvfølgelig. Man spiller for at vinde.«

Kommer Danmark i kvartfinalerne ved VM i ishockey?

Peter Fredberg ser frem til aftenens altafgørende kamp, hvor Danmark for tredje gang i ishockeyhistorien kan spille sig i en VM-kvartfinale.

»Jeg tror på, at topprofessionelle og supertændte folk som Frederik Andersen, Philip Larsen, Frans Nielsen, Jannik Hansen, Mikkel Bødker, Peter Regin og resten af det historisk stærke VM-hold slår Letland i aften og realiserer drømmen,« siger han, og advarer samtidigt om, at der er grund til at have stor respekt for Letland:

»De hurtige, teknisk begavede og velorganiserede lettiske spillere er af den russiske skole og har en solid stamme af KHL-spillere med ni mand fra Dinamo Riga. Når jeg alligevel tror på Danmark, skyldes det ikke mindst fire ting: Målmanden Frederik Andersen, et giftigt powerplay, NHL-rutine og en stærk trænerbænk. Jeg bliver ikke overrasket, hvis afgørelsen først falder på straffeslag. Og så trøster jeg mig med, at Danmark siden 2008 har haft verdens bedste landskampstatistik på straffeslag,« lyder Peter Fredbergs slutreplik.

