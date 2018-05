Peter Fredberg har i 45 år fulgt de danske spillere tæt som BTs ishockeymedarbejder. Her er de bedste, han har mødt.

I juledagene i 2006 – to uger før Frans Nielsens NHL-debut for New York Islanders – satte jeg i BT ”alle tiders danske landshold”. Altså de bedste spillere i min optik i perioden 1970-2006.

Mit All Star-hold så sådan ud: Målmand Bent Roland Hansen. Backs: Jesper Duus og Jesper Damgaard. Forwards: Jens Nielsen, Heinz Ehlers og Kim Staal.

Samtidig satte jeg fire andre All Star-hold:

70’ernes All Star: Målmand: Bent Roland Hansen. Backs: Jan Andreasen og Per Holten Møller. Forwards: Jesper Hviid, Egon Kahl og Frits Nielsen.

80’ernes All Star: Målmand: George Galbraith. Backs: Jesper Duus og Michael Faber. Forwards: Jens Nielsen, Heinz Ehlers og Per Viggo Jacobsen.

90’ernes All Star: Målmand: Jan ”Sild” Jensen. Backs: Jesper Duus og Jesper Damgaard. Forwards: Jens Nielsen, Heinz Ehlers og Søren True.

2000-2006: Målmand: Peter Hirsch. Backs: Daniel Nielsen og Jesper Damgaard. Forwards: Morten Green, Frans Nielsen og Kim Staal.

Heinz Ehlers blev i artiklen i 2006 kaldt ”Danmarks bedste ishockeyspiller gennem tiderne”. Aalborg-drengen åbnede døren til udlandet og viste kommende generationer af danske spillere vejen til en international karriere. En teknisk og taktisk begavet playmaker, som i 18 sæsoner viste sin høje klasse i Sverige, Schweiz, Østrig og Tyskland. I dag har han succes som træner i Schweiz, og under VM i Danmark er han assistant coach.

Navnet Bent Roland Hansen er i dag ukendt for de fleste unge danske hockeyfans. Han var Danmarks første supermålmand. En spiller, der var langt forud for sin tid. Han var mere end nogen anden manden bag Gladsaxes fem DM-titler i perioden 1967-75. I det berømmelige softice-VM på Gran Canaria i 1978 kunne han som den første fejre 100 landskampjubilæum. Han døde i 2011, 63 år. I 2016 blev han valgt ind i Danmarks Ishockey Unions Hall of Fame.

Nu er vi godt i gang med Danmarks 16. VM på stribe i verdenseliten. Og spørgsmålet er nærliggende. Hvordan ser det danske All Star-hold ud i ”NHL-generationen” fra 2007 til i dag?

Noget indlysende valg er det langtfra. Mange vil utvivlsomt pege på andre emner blandt de danske stjerner på verdens største ishockeyscener i Nordamerika og Europa. Men her er mit bud:

Målmand: Frederik Andersen, Toronto Maple Leafs. Backs: Philip Larsen, Salavat Yulaev Ufa, og Jesper Jensen Aabo, Jokerit. Forwards: Jannik Hansen, San Jose Sharks, Frans Nielsen, Detroit Red Wings, og Nikolaj Ehlers, Winnipeg Jets. Målmand og forwards fra NHL og backs fra KHL.

Og glæd jer: Fem af de seks spillere vil gøre deres til, at Danmark i næste uge står i en VM-kvartfinale. Nikolaj Ehlers er stadig med i kampen om Stanley Cup.