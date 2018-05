Danmark led lørdag aften et nederlag på hele 4-0 til giganterne fra USA.

Her får du BTs bedømmelse af kampen, kampens spiller og hårdeste hund samt aftenens skuffelse.

KAMPENS KARAKTER: 7

USA har med sejre over først Canada og dernæst Danmark fået en perfekt start på VM. De ligner et hold, der har muligheden for at vinde medalje. I kampen mod Danmark præsterede de tempofyldt ishockey. Til gengæld var den danske indsats ikke på niveau med indsatsen i den vundne åbningskamp mod Tyskland. Der manglede ganske enkelt energi i afgørende situationer.

KAMPENS SPILLER: Patrick Kane, USA

Angriberen, der til daglig spiller i Chicago Blackhawks, styrede det amerikanske spil. Han var i første periode tæt på at score. Men pucken ramte stolpen. I tredje periode blev han noteret for en assisterende aflevering, da Nick Jensen scorede til 4-0.

KAMPENS HÅRDE HUND: Jesper Jensen Aabo, Danmark

Forsvarsspilleren fra Jokerit Helsinki i Finland blev vist ud i begyndelsen af anden periode, hvor han med staven fældede Anders Lee. Det fik store konsekvenser. Således udnyttede USA powerplay-situationen til at bringe sig foran 2-0.

KAMPENS SKUFFELSE: Frans Nielsen

Var ikke lige så iøjnefaldende som i Danmarks vundne VM-åbningskamp mod Tyskland. Desuden kiksede han en aflevering, da Danmark i powerplay spillede fem mod tre. Hermed fik amerikanerne reddet stormen af.