BT var med i omklædningsrummet efter det danske ishockeylandsholds sensationelle sejr på 3-2 i VM's indledende gruppespil over Finland. Se de eksklusive billeder og bliv klogere på livet i den danske VM-trup.

Masser af smil, kække bemærkninger - og et bjerg af pizzabakker....

Sådan møder BT's udsendte reporter det danske ishockeylandsholds målfarlige center, Frederik Storm, i omklædningsrummet efter Danmarks sensationelle VM-sejr på 3-2 over Finland.

»Det var en fed kamp. Stemningen var helt fantastisk og da nationalmelodien til sidst blev spillet, var det tæt på, at jeg fik tårer i øjnene,« siger 29-årige Frederik Storm, der til daglig spiller i den svenske klub Malmø Redhawks, med et smil.

Frederik Storm i hjørnet af det danske omklædningsrum. Foto: Simon Fals

Han har i omklædningsrummet , der sædvanligvis er forbudt område for journalister og offentligheden i forbindelse med VM-kampene i BOXEN i Herning, sin egen plads. Men ekstraordinært har han sagt ja til en snak under fire øjne i hjørnet, hvor han føler sig allermest tryg.

»Det er her jeg lader op til kampene. Og det er her jeg efter kampene bruger en halv times tid til at falde mentalt ned,« siger Frederik Storm.

Frederik Storm scorede ingen mål i Danmarks sensationssejr over Finland. Til gengæld måtte han en tur i straffeboksen... Foto: Simon Fals

Han fik sin VM-debut på det danske ishockeylandshold i 2011 i Slovakiets hovedstad Bratislava og har ikke kikset sin deltagelse i en slutrunde siden.

»Det er fantastisk at være med til at vinde en kamp som den mod Finland. Så allerede nu ligger VM i Danmark højt i min rangering af de oplevelser, jeg har haft på landsholdet,« siger Frederik Storm, der roser det entusiastiske publikum.

»Stemningen i BOXEN i aften var jo på det nærmeste elektrisk. Deres opbakning gav os en enorm energi. Og når vi samtidig giver dem fight og mål tilbage, så bliver der inde på banen bare sat et ekstraordinært stort tryk på finnerne,« siger Frederik Storm.

Oliver Bjorkstrand, til højre, bragte Danmark foran 2-1 i VM-kampen mod Finland. Foto: Simon Fals

I de sidste tre kampe i VM's indledende gruppespil skal Danmark møde Norge, Sydkorea og Letland.

»Vi ved, at det er nogle svære opgør, vi har liggende foran os. Vi må ikke tage let på en eneste af dem. Som jeg ser det, er vores vinderchancer mod Norge og Letland fifty-fifty, mens vi gerne skal kunne vinde over Sydkorea. Hvad angår drømmen om at komme i VM-kvartfinalen, har vi givet os selv et godt udgangspunkt for at den kan realiseres. Det nytter intet at tro, at vi allerede har klaret skærene. Men der skal altså flere point på kontoen end dem, vi på nuværende tidspunkt af turneringen har erobret. Jeg garanterer, at sejren over Finland ikke bliver nogen sovepude,« siger Frederik Storm.

Oliver Lauridsen i det danske omklædningsrum efter Danmarks sejr på 3-2 ved ishockey-VM over Finland. Foto: Simon Fals

Mens stemningen i landsholdets omklædningsrum efter nederlaget på 1-7 forleden mod Canada var på nulpunktet, har spillerne denne aften flere smil på læberne.

»Det er klart, at det er lidt sjovere i dag end det var efter den kamp. Men sådan er det jo. Vi vidste godt, at kampene mod USA og Canada ville blive svære. Selvom det ikke var sjovt at tabe, synes jeg, at vores arbejdsindsats var godkendt. Vi gav i hvert fald alt, hvad der var muligt,« siger Frederik Storm.

I det modsatte hjørne af omklædningsrummet taler Jannik Hansen med blandt andre landsholdskaptajn Peter Regin.

Jannik Hansen, til venstre, får en snak med Morten Madsen, Nichlas Hardt og Peter Regin i Danmarks omklædningsrum efter VM-sensationssejren over Finland. Foto: Simon Fals

»Det er fantastisk at Jannik sammen med sin holdkammerat i San Jose Sharks, Mikkel Bødker, et par dage efter de var slået ud af kampene om Stanley Cup-trofæet, er klar til at spille VM for Danmark. Jeg ved ikke hvor lang sådan en tur varer. Men de havde så gode ben mod Finland, at det var umuligt at se, at de havde været ude på en lang flyrejse,« siger Frederik Storm og tilføjer:

»Det er vanvittigt dygtige spillere. I VM's første kampe har vi været lidt for få spillere. Derfor er det dejligt at få dem ind på holdet. Den pasning som Mikkel leverer ved Nichlas Hardts sejrsmål er jo i verdensklasse.«

Ishockeylandsholdets målmand Frederik Andersen skrev autografer til et par børn efter kampen. Foto: Simon Fals

Efter snakken med BT's udsendte har Frederik Storm planer om at blive en halv times tid i omklædningsrummet.

»Før jeg kører med de andre hjem i bus til hotellet, skal jeg i bad og lige hilse på mine forældre, der så kampen på tilskuerpladserne. Og når så vi er fremme, får vi noget at spise, så depoterne kan blive ladet op. Der kommer dog nok til at gå nogle timer inden jeg sover. Efter en kamp som denne, er kroppen ofte godt oppe at køre,« lyder Frederik Storms slutreplik.