Når Danmark i aften åbner slaget om VM i ishockey på hjemmebane mod Tyskland, kan kampen meget vel blive startskuddet på endnu et kapitel om dansk VM-succes. Kigger man på bookmakernes odds, forholder de sig nemlig ganske optimistisk på vegne af det danske landshold.

Gentager holdet kvartfinaledeltagelsen fra 2016, får man blot odds 1,85 hos Danske Spil, som altså har holdet som knebne favoritter til at komme blandt de sidste otte hold ved VM i ishockey. Bookmakeren NordicBet er lidt mindre optimistiske, men med odds 2,36 lige før slutrunden startede, tror de også ganske meget på Danmark.

»Vores høje vurdering skal ses i lyset af, at Danmark går ind til slutrunden med de bedst mulige forudsætninger for succes. Med NFL-profilen Frederik Andersens deltagelse er landsholdet velsagtens det stærkeste vi nogensinde har haft med til en slutrunde. Samtidig er det før set at hjemmebanen kan give et hold vinger. Kampen i aften er lidt af en nøglekamp, men slår vi tyskerne i et totalt udsolgt Boxen, er der for alvor noget at have optimismen i,« siger pressechef Thomas Holm fra NordicBet.