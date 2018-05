Jannik Hansen blev efter Danmarks vundne kamp ved ishockey-VM over Norge kåret som 'banens bedste dansker'.

»Det er fuldt fortjent. Men jeg synes, at der var rigtig mange gode kandidater,« sagde landsholdsanfører Peter Regin med et stort smil til BT's udsendte efter kampen og tilføjede:

»Valget kunne efter min mening lige så godt være faldet på Nicklas Jensen, der laver to mål, men rent faktisk mener jeg, at Frederik Andersen i hver eneste kamp er den bedste. Han fortjener helt klart mere kredit i Danmark end den han får.«

Peter Regin ragede sig efterfølgende ud i en længere forsvarstale for den tårnhøje målmand, der har fået sin ishockeyopdragelse i Herning.

»I mine øjne er Frederik Danmarks største atlet. På linie med Caroline Wozniacki og Christian Eriksen. Tag en tur til Toronto. Her bor der seks millioner mennesker, der alle ved, hvem han er. Det er lidt vildt, ikke! Men spørg i Slagelse. Her er han ikke kendt af mange, og det er synd. Forhåbentlig kan det faktum, at VM afvikles i Danmark rette op på det misforhold,« sagde Peter Regin.

Frederik Andersen kunne godt forstå, at Jannik Hansen blev hædret efter kampen.

»Jeg tænker ikke så meget over, hvem arrangørerne har som favorit. Men det er indiskutabelt, at Janniks indsats mod Norge var god. Hans force er, at han er en utrolig god skøjteløber og at han sætter masser af præcise tacklinger ind på modstanderne,« sagde Frederik Andersen.

Jannik Hansen, der først kom ind i den danske VM-trup i onsdags efter hans amerikanske NHL-klub San Jose Sharks var slået ud af kampene om det prestigefulde Stanley Cup-trofæ, lagde ikke skjul på, at han havde det fint med kåringen.

»Det er da altid dejligt at få et skulderklap. Men efter min bedste overbevisning var der 20 gode danske ishockeyspillere på banen mod Norge. Jeg har det fint med at spille på landsholdet. Selvom man måske ikke skulle tro det, har det været problemløst for mig at gå ind på holdet, selvom jeg ikke har spillet på det længe,« sagde Jannik Hansen og roste i den forbindelse landstræner Janne Karlsson.

»Det spilkoncept vi har under hans ledelse er stort set det samme som det har været de seneste tre-fire turneringer. På den baggrund kender man systemerne udmærket,« sagde Jannik Hansen.

Frans Nielsen kunne godt forstå, at hæderen var gået til Jannik Hansen.

»Han spiller fantastisk og er kommet lynhurtigt ind på holdet. På landsholdet har han samme rolle, som han kamp efter kamp har haft i NHL. Man ved altid, hvad man får af Jannik: Hårdt arbejde, tacklinger og god i boxplay. Det er en fornøjelse at spille på hold med ham,« sagde Frans Nielsen, der var omdrejningspunktet i det velfungerende danske powerplay.

»Det har været godt under VM. De input Heinz Ehlers (assisterende landstræner, red.) har givet os, har virkelig fungeret. Vi har under VM scoret syv mål i powerplay. Det er altså rigtig mange,« sagde Frans Nielsen.

Hvis Danmark lørdag besejrer Sydkorea og Letland samtidig taber til Tyskland, er kvalifikationen til VM-kvartfinalen på torsdag sikret.

»Det tænker vi slet ikke på. Vi tager én kamp ad gangen,« lød Frans Nielsens slutreplik.