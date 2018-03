UDGIVES MANDAG 26. marts på bt.dk og BT-print

Det danske ishockeylandsholds svenske træner, Janne Karlsson, risikerer at måtte stille med en stærkt decimeret trup til maj måneds VM-slutrunde, der afvikles på baner i Herning og København.

Her og nu er der nemlig en del, der tyder på, at han blandt de syv danske spillere i verdens stærkeste ishockey-liga, NHL, måske kun får en enkelt spiller til rådighed.

Således ligger alle ’dansker-klubber’ - pånær Detroit Red Wings med Frans Nielsen på holdet – til at skulle spille playoff-kampe om Stanley Cup-trofæet.

»Jo flere NHL-spillere jeg får til rådighed under VM desto bedre bliver vores muligheder for at klare os godt,« siger Janne Karlsson til BT og tilføjer:

»Men lad os nu se, hvad det ender med i NHL-ligaen. Selvom ’dansker-klubberne’ i denne sæson har klaret sig overraskende godt, kan det jo være, at de bliver slået tidligt ud i Stanley Cup-kampene, og så håber jeg på, at de melder sig VM-klar.«

Janne Karlsson fortæller, at Frans Nielsen har erklæret sig interesseret i at spille VM.

»Hans store erfaring og rutine kan vi helt sikkert få brug for,« siger Janne Karlsson, der endnu ikke har den danske VM-målsætning på plads.

»Det kommer den først, når vi ved, hvordan den endelige danske VM-trup kommer til at se ud,« siger Janne Karlsson, der med rette sætter spørgsmålstegn ved Oliver Bjorkstrands og Jannik Hansens VM-deltagelse, selvom deres klubber, henholdsvis Columbus Blue Jackets og San José Sharks, skulle ryge ud af NHL-slutspillet på et tidligt tidspunkt.

»Efter denne sæson er de kontraktløse. På den baggrund er det usikkert om de tør spille VM. For løber de her ind i skader, kan de få sværere ved at få klubaftaler i stand henover sommeren. Jeg håber, de vil stå til rådighed for landsholdet, men jeg kommer ikke til at lægge pres på dem,« siger Janne Karlsson, der til gengæld glæder sig over, at han har modtaget ”VM-ja” fra de fem danske spillere i den finsk/russiske KHL-liga; Jokerit-spillerne Jesper B. Jensen, Nicklas Jensen, Oliver Lauridsen og Peter Regin samt Phillip Larsen i Salavat Yulaev Ufa.

»Det er fremragende ishockey-spillere. Undgår de frem mod VM at blive skadet, kan de forvente at blive udtaget til vores trup,« siger Janne Karlsson.

Danmark er havnet i VM-pulje med USA, Canada, Finland, Tyskland, Norge, Letland og Sydkorea.

»Det ligger i kortene, at de tre førstnævnte spiller sig i VM-kvartfinalerne, mens vi sammen med de fire sidstnævnte kommer til at kæmpe om den fjerde og sidste adgangsbillet. Men jeg er fortrøstningsfuld om, at vi stiller med et stærkt hold og at publikums støtte på hjemmebanen bliver massiv,« siger Janne Karlsson.

Han samler allerede sit VM-hold mandag 26. marts i Odense.

»Tre målmænd og 20 markspillere er indkaldt til den første uges træningslejr,« siger Janne Karlsson, der fortæller, at George Sørensen fra Allsvenskan-klubben Södertälje, Emil Kristensen fra finske KooKoo og Sebastian Dahm, der til daglig spiller i den tyske klub Iserlohn Roosters, er blandt de udvalgte.

Planen er at Janne Karlsson frem til landsholdets sidste VM-kamp i maj, har sin trup samlet fem dage hver uge.

Og der bliver nok af kampopgaver inden VM-åbningskampen i Herning fredag 4. maj mod Tyskland:

Ugen efter påske skal Danmark på udebane spille to træningskampe mod Frankrig, hvorefter det gælder opgaver mod Sverige, Hviderusland, Tyskland og USA.