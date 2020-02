Umut Sakarya blev landskendt, da han deltog i 'Vild med dans', og måske endnu mere kendt, da han forlod programmet i utide.

»Jeg vil gerne lave mere tv, men det skal være noget, der omhandler mit erhverv. Det er i hvert fald helt sikkert, at du aldrig kommer til at se mig i 'Paradise Hotel',« siger han.

29-årige Umut Sakarya kommer oprindeligt fra Tyrkiet, men kom til Danmark som 11-årig. Han elsker flæskesteg og brun sovs og er kendt for sine mange restauranter, der serverer gammeldags dansk mad. Han er tidligere blevet udnævnt til dansk gastronomis nye superstjerne.

Fem fede kokke/TV2

I øjeblikket er Umut Sakarya​ aktuel i TV 2-programmet 'Fem fede kokke', hvor han indleder jagten på et sundere liv.

»Jeg var vildt motiveret i starten, men det var svært at holde, for jeg elsker jo bare at spise mad. Hvis jeg ejede milliarder, ville jeg ikke lave andet end at æde og feste«

»Sidste år tabte jeg mig 17 kilo, men så kom julen, og jeg åbnede en ny restaurant og festede lidt for meget. Nogle gange er det bare nemmere lige at snuppe en Snickers frem for et stykke rugbrød,« siger han.

Der er dog også fuld drøn på Umut Sakarya​, der ikke er bleg for at indrømme, at han nok er lidt af et dampbarn. Ud over restauranterne Guldkroen og Guldgrillen, der begge serverer god dansk mad, har han netop åbnet kebabshoppen Guldkebab på Nørrebro.

Umut Sakarya

Her kan du købe en en meterlang durumrulle – eller en rullekebab, som Umut Sakarya​ kalder det – og derudover sælger shoppen også øl og drinks.

»Øl smager bare skidegodt til kebab, så hvorfor skulle vi ikke sælge det?«

Når Umut Sakarya​ ikke har gang i åbning af nye koncepter eller tv-programmer, er han gået i gang med at lave sin egen kogebog på nettet.

Han har oprettet en YouTube-kanal, hvor han viser unge mennesker, hvordan de laver god dansk mad fra bunden.

Umut Sakarya har oprettet sin egen YouTube-kanal, hvor han lærer unge mennesker at lave dansk mad.

»Der er mange unge mennesker, der ikke ved, hvordan de koger et æg eller laver flæskesteg. Jeg har ombygget mit køkken til et autentisk tv-køkken, og her laver jeg små videoer, der viser, hvordan man laver mad. Jeg startede i december og har fået vildt mange følgere, og det er fedt.«

»Jeg kan også lære mine følgere at lave en scoremenu. Det kan være sådan noget rigtig fedt mad, så pigen bare falder om i sofaen og bliver nødt til at overnatte, fordi hun er for mæt til at tage hjem. Og så kan der jo ske ting og sager,« siger Umut Sakarya​.

I mange år havde Umut Sakarya​ en drøm om at vinde en Michelin-stjerne, men i dag har han fundet glæden ved at lave mad til almindelige mennesker. Hans vision er at forfine danske madkoncepter og eje flere pølseboder, en kro eller et forsamlingshus.

»Jeg vil ikke lave flere konkurrencer, nu må andre kæmpe om at være 'byens bedste'.«