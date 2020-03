»Jeg skal være helt kronraget og synge David Bowie-sange til denne her forestilling. Den handler om et rumvæsen, der har noget ‘David Bowie syret’ over sig« fortæller skuespiller Laus Høybye.

Før coronaen lukkede alle kulturfaciliteter øvede 41-han på forestillingen Lazarus, som opføres på Det Kongelige Teater. Forestillingen forventes at have premiere midt i maj 2020.

»Rumvæsenet kæmper for at komme herfra, men er ligesom fanget på jorden og ved ikke, hvad han skal stille op«

I videoen over artiklen anbefaler Laus Høybye tre serier og film han ser lige nu, mens han venter på, at corona-situationen er under kontrol.

Den 41-årige skuespiller Laus Høybye øver i øjeblikket på forestillingen Lazarus, som opføres på Det Kongelige Teater. Foto: Louis Francisco Vis mere Den 41-årige skuespiller Laus Høybye øver i øjeblikket på forestillingen Lazarus, som opføres på Det Kongelige Teater. Foto: Louis Francisco

David Bowie har skrevet musikken til stykket, hvor både 'Heroes' og 'Life on Mars' indgår. Visuelt er forestillingen anderledes end det, man normalt forventer på Det Kongelige Teater. Laus skal blandt andet svæve i en stor måne, mens han synger.

»Jeg er meget spændt og har glædet mig til at lave det. Det er en fed udfordring for mig at spille en stor hovedrolle på vores nationalscene.«

Udover skuespil forbereder Laus Høybye et show med satiregruppen ‘Platt-form’, som udover Laus består af skuespillerne Mille Lehfeldt og Jakob Fauerby.

»Vi er så småt igang med at forberede et show, som får premiere i 2021. Vi glæder os helt vildt til at skulle lave vores tredje show, som vi satser på bliver både sjovere og vildere end vores to første.«

Laus Høybye, Mille Lehfeldt og Jakob Fauerby er satiregruppen Platt-form Foto: Oliver Hoffmeyer Vis mere Laus Høybye, Mille Lehfeldt og Jakob Fauerby er satiregruppen Platt-form Foto: Oliver Hoffmeyer

»I øjeblikket laver vi nogle små videoer på Instagram, vi hedder bare ‘Platt-form,« siger han.

Laus Høybye har altid haft interessen for skuespil og spillede mange roller, da han var barn. En af rollerne, han er kendt for, er rollen som Krumme i filmen af samme navn.

Efter mange år med skuespil, blev Laus i tvivl om hvad han ville, så derfor begyndte han at studere musikvidenskab på universitetet.

Men det blev alligevel skuespillet, der trak, så da Laus var 26 år gammel blev han uddannet skuespiller fra skuespillerskolen i Odense.

Jeg kunne godt tænke mig at spille en hårdkogt bokser i en boksefilm Laus Høybye

»Da jeg blev færdig, kan jeg huske, at jeg lige skulle bevise, at jeg var andet end en barneskuespiller, men det er heldigvis ikke noget jeg tænker over længere.«

»Nu er jeg bare glad for, at jeg har haft arbejde siden jeg blev uddannet.«

Spørger man Laus, om han har en ønskerolle, er svaret “nej”.

»Men jeg kunne godt tænke mig at spille en hårdkogt bokser i en boksefilm. I min alder ville det nok blive en falleret gammel bokser, der skulle lave et comeback,« siger han med et smil.

