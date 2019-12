Mayianne Dinesen droppede tv-karrieren og blev iværksætter. Lige nu brygger hun sin egen vandkefir-drik, som hun sælger i diverse specialbutikker landet over. Derudover elsker hun krimiserier.

I videoen øverst kan du se Mayiannes bud på de tre bedste krimiserier, du skal se lige nu. Her fortæller Mayianne bl.a., at hun synes, at skuespilleren Idris Elba er enormt lækker og cool.

»Jeg er jo lidt til mørke mænd, må jeg indrømme, så det er jo heldigt, at min nuværende kæreste, meditationsinstruktør og forfatter Henning Daverne, også er mørk,« siger Mayianne Dinesen, der tidligere har været været kendt for at danne par med sangeren Prince.

Mayianne Dinesen og kæresten fortatter Henning Daverne Foto: Scanpix Vis mere Mayianne Dinesen og kæresten fortatter Henning Daverne Foto: Scanpix

I dag lever Mayianne Dinesen et helt andet liv, og hun savner ikke mediebranchen.

»Jeg savner mine søde kollegaer, men ikke det stress, mediebranchen er kendt for. Jeg kan udfolde mig i mit eget univers og kun lave de ting, jeg synes er fedt,« siger hun.

Mayianne Dinesen har brugt hele sin opsparing og pension på blandt andet at købe en 500 liter stor tank, så hun kunne hellige sig livet som kefir-brygger.

»Min bror pantsatte sit hus til en kassekredit i banken – og så gik jeg ellers bare i gang,« fortæller Mayianne Dinesen.

Mayianne Dinesen er sprunget ud som iværksætter. Foto: Scanpix Vis mere Mayianne Dinesen er sprunget ud som iværksætter. Foto: Scanpix

Kefir er opbygget på en starterkultur ligesom surdej, og en bryggeproces tager ca. tre dage. Derefter bliver det hældt på flasker, og Mayianne Dinesen leverer det til få, men udvalgte butikker.

»Jeg fik Danmarks Tekniske Universitet til at hjælpe med forskning og udvikling af storproduktion og Kennet Duedal Petersen, en erfaren fødevarekonsulent fra Arla, og brygmester Tobias Jensen til at rådgive mig.«

Vil du smage Mayianne Dinesens vandkefir, MyMaya, mens du ser krimiserier, kan du blandt andet købe det i Mad & Vin i Magasin og Aarstidernes Gårdbutik i Humlebæk.

