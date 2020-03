Serieeksperterne Frederik Dirks Gottlieb og Kasper Lundberg har travlt disse dage. De bliver kontaktet af flere medier, som vil havde dem til at anbefale serier til de mange tusinde danskere, der i disse dage tilbringer dagene i hjemmet.

»Jeg er sikker på, at HBO, Netflix, Apple TV og alle de andre streamingtjenester får en del flere abonnenter disse dage, og folk, der måske allerede abonnerer på én streamingtjeneste, tegner nok lige et ekstra abonnement på en af de andre tjenester«, siger Kasper Lundberg.



Makkerparret, som til daglig laver P3-programmerne 'Den sorte boks' og 'I røven af', har i øjeblikket ikke adgang til DR på grund af corona-lukning.

De har dog forproduceret et par udsendelser, men de ved ikke, hvad der sker, hvis nedlukningen bliver ved. I videoen over artiklen kan du se, hvilke tre serier makkerparret anbefaler, du skal de lige nu.

Reed Hastings, grundlæggeren og øverste chef for Netflix sammen med Kasper Lundberg og Frederik Dirks Gotlieb



»Vi må ikke miste forstanden, bare fordi vi ikke ved, hvad vi skal lave. Så det jo godt, at de mange streamingtjenester står klar som en redning, så vi bare kan dykke ned i en ny verden og vælge den underholdning, vi bedst kan lide,« siger Frederik Dirks Gottlieb.

Makkerparret er enige om, at folk både har brug for at se katastrofefilm og komedier, som tingene er i øjeblikket.



»Personligt har jeg brug for et break fra de massive informationer om coronavirus, vi får i øjeblikket. Derfor ser jeg også en del komedier, der minder mig om, at det hele nok skal blive ok igen«

»Jeg har brug for at sætte min frygt på pause indimellem,« siger Frederik Dirks Gottlieb.

Jeg ser 'Devs' på HBO og 'Little America' på Apple Plus Frederik Dirks Gottlieb, serieekspert



»Det, der sker i øjeblikket, minder mig lidt om filmen 'Contagion' fra 2011, som handler om Beth, spillet af Gwyneth Paltrow, der er smittebærer af en ekstremt farlig virus. Det ender med at blive en pandemi, som breder sig over hele kloden. Mens researchere kæmper for at finde en modgift, spreder bloggeren Alan misinformation på nettet.«



»Jeg kan huske, at jeg synes, filmen var super fed, fordi den fokuserede på detaljen omkring smitten, og filmen minder uhyggeligt meget om det, vi oplever i øjeblikket med coronavirus,« fortsætter Kasper Lundberg.



Der er dog ingen tvivl om, at de forskellige streamingtjenester vil komme til at mangle nyt indhold, hvis corona-krisen fortsætter i længere tid. Det vil tvinge flere film- og serieproduktioner til at udsætte deres optagelser.

»Men det er måske også meget godt, at der lige kommer en pause, for man kan jo ikke følge med alligevel, når der er så mange serier,« siger Frederik Dirks Gottlieb



»Jeg har fået tid til at se datingprogrammet 'Love Is Blind' på Netflix og 'Westworld' på HBO Kasper Lundberg, serieekspert



»Jeg tror helt sikkert, at der sidder et par folk nu og allerede er ved at skrive manuskriptet til en corona-film, som vi vil se om tre-fire år,« tilføjer Kasper Lundberg.



Om der kommer en corona-film, og om den vil komme til at handle, om hvorvidt 2020 var den sidste tid, hvor berøring af andre mennesker var tilladt, må tiden vise.



