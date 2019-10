Sådan siger Jonas Schmidt i B.T.´s nye video serie '3 Du skal Se', som du kan se herover og fortsætter »Det er en af de bedste film der er lavet rigtig rigtig længe«. Se videoen og find ud af, hvem og hvad han taler om.

Skuespiller Jonas Schmidt er vild med Sci-fi film. Så vild, at han har gjort filmene og genren til en hobby. En hobby, der blandt andet har kostet ham 13.000 kr., som han har brugt på en Bladerunner pistol, der fuldstændig ligner den, der blev brugt i filmen.

I denne uge vil Jonas anmelde 3 Sci-fi film. To af dem kan du se i biografen netop nu, den sidste er Starwars-filmen, som først får premiere til december.

Jonas ser stort set alle sci-fi film, der kommer i biografen, men Starwars er noget helt særligt for ham.

»Jeg er så glad for, at George Lucas startede det hele og giver det 600.000 stjerner.«

Sådan fortæller Jonas Schmidt, som måske er bedre kendt som 'ham inden i Dolph', Toyota-reklamer med Simon Jul, eller som John Schmidt fra Zulu-serien P.I.S.

Jonas har brugt omkring 50.000 kr på legetøj igennem tiden, og man skulle tro, at klenodierne står fremme på hylderne, og Jonas og hans tre børn leger med det. Men sådan forholder det sig ikke.

»Min kone gider ikke se Sci-fi film, så der er jeg lidt alene. Hun synes, det er mærkeligt, at jeg bruger penge på at købe dimser fra film. Men heldigvis gider mine to store drenge godt se dem,« griner han.

Jonas Schmidt med Harrison Ford/Rick Deckards pistol fra Blade Runner, Luke Skywalker’s og Darth Vader’s lyssværd. Foto: Privatfoto Vis mere Jonas Schmidt med Harrison Ford/Rick Deckards pistol fra Blade Runner, Luke Skywalker’s og Darth Vader’s lyssværd. Foto: Privatfoto

Privat er Jonas Schmidt gift med Unni Rydding, som han har sønnen Alfred på seks måneder med. Han har derudover to store drenge på 12 og 15 år fra et tidligere forhold.

I øjeblikket er Jonas aktuel med YouTube-serien 'GG-Horsens', hvor han spiller en e-sportsspiller. Her spiller han sammen med tre youtubere Morten Münster, Albert Dyrlund og Casper Rasmussen. Serien kan ses på C-more.

