»Min tv-karriere startede egentlig i New York i 2008, hvor jeg fik lov til at teste den allerførste iPhone. Jeg lavede lidt tv på det derovre, og så eksploderede det hele. Derefter var jeg i TV 2 News, 'Go' morgen Danmark' og stort set alle medier. Alle ville bare have en bid af denne her telefon og høre, hvad det var for noget.«

Den 38-årige techekspert og vært på 'Go' morgen Danmark' David Guldager er denne uges gæsteanmelder i '3, du skal se'. Han anbefaler de bedste nørde- og techserier, du kan se på tv lige nu. Se videoen over artiklen.

David Guldager startede med at læse dansk på universitetet og vidste faktisk ikke så meget om mobiltelefoner. Han drømte om et job i reklamebranchen, men fandt ud af, at det var ikke lige ham.

Helt tilfældigt fik han et job som journalist i en techvirksomhed, og derefter blev han landskendt som techekspert i 'Go' morgen Danmark', hvor han som den første dansker fik lov til at teste 'fremtidens telefon', den banebrydende iPhone.

Vært på 'Go' morgen Danmark David Guldager Vis mere Vært på 'Go' morgen Danmark David Guldager

»Det var ret vildt at stå i New York med den her nye telefon. Dengang vidste jeg ikke, hvor meget den ville komme til at bane tv-vejen for mig, det hele gik bare amok.«

»De sidste 12 år har jeg kigget på stort set alt nyt, der er kommet inden for tech. Jeg har testet alt. Men det har nu også været dejligt, at jeg har kunnet ligge det lidt fra mig de seneste par år, hvor jeg har været vært på 'Go' morgen Danmark.«

»Da jeg startede på 'Go' morgen Danmark', lavede jeg selvfølgelig en masse klassiske fejl -det gør jeg sikkert stadig. Jeg kan især huske, da jeg skulle interviewe prins Joachim og blev ved med at sige 'du' til ham, men han var heldigvis flink. I starten kommer man kommer bare til at sige en masse dumme ting, fordi det jo er live-tv,« fortæller David Guldager.

Som den nye dreng i klassen blev David Guldager tit sat til ting, som andre garvede værter slap for. Han husker specielt en begivenhed, hvor han pludselig optrådte kun iført boxershorts på live-tv for at få lavet en tredimensionel bodyscanning, og da han skulle slamsuge en af Tivolis fyldte kloaker på live-tv.

Pludselig stod jeg kun iført boxershorts på landsdækkende tv Go´Morgen vært David Guldager

»Det var lidt grænseoverskridende, men meget sjovt. Der er ikke rigtigt noget, jeg siger nej til, men der er en gang i mellem nogle emner, jeg ved mindre om. Så er der heldigvis nogle gode tilrettelæggere og journalister bag, der hjælper mig på vej.«

Efter David Guldager er blevet et mere kendt ansigt på skærmen, kan han godt mærke, at folk kigger lidt mere.

»Når de spørger mig, om vi ikke kender hinanden, har jeg stadigvæk svært ved at sige: 'Det tror jeg ikke, men det er nok, fordi du kender mig fra tv',« fortæller han.

I fremtiden har David planer om at holde flere tech-foredrag og har også planer om at lave mere internet-indhold, bl.a. et projekt med Rasmus Brohave, hvor de skal kigge nærmere på biler.

Fremtidens hjem, der er fyldt med ny teknologi Vis mere Fremtidens hjem, der er fyldt med ny teknologi

Derudover er David snart aktuel i et tv-program om fremtidens hjem. Her vil kendisparret Keld og Hilda Heick flytte ind et hus fyldt med teknologi, og de skal på egen krop prøve, hvordan det vil være at flytte ind i fremtiden.

Du har selv mulighed for at besøge fremtidens hjem, som du kan læse mere om her

Den bedste 'gadget', David Guldager selv har i hjemmet, er en højteknologisk seng fra Auping.

»Den kan vække mig på bestemte tidspunkter og registrere, når jeg snorker. Snorker jeg, så rejser den selv hovedgærdet en smule.«

Snorker du da meget?

»Nej, nej, det gør jeg på ingen måde, det skal du ikke skrive,« griner David Guldager.