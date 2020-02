Du kender dem måske fra tv-programmet 'Serieland' eller som værterne på radioprogrammet 'Den sorte boks' på P3, hvor de dykker ned i kendtes mobiltelefoner og digitale sjæl.

Makkerparret er vilde med serier og bruger omkring 20 timer om ugen på at afdække det utal af serier, du kan finde på de mange forskellige streamingtjenester.

»Det startede egentlig bare med, at jeg blev hooked på at se 'Sopranos', 'X-Files' og 'Twin Peaks', og så har jeg bare fortsat med at se en masse serier,« siger 37-årige Kasper Lundberg

»Hvis jeg skulle vælge en serie, som jeg gerne ville se for første gang igen, så må det være 'The Wire', som kan ses på HBO. Men jeg kan nu også godt lide at se 'lettere' serier som 'Gift ved første blik' og 'Ultimate Beastmaster', hvor jeg kan få lov at slå hjernen lidt fra,« fortæller 36-årige Frederik Dirks Gottlieb.

Kasper Lundberg og Frederik Dirks Gotlieb, serieeksperter og værter på »Den sorte boks« på P3 Foto: Sara Baastrup Vis mere Kasper Lundberg og Frederik Dirks Gotlieb, serieeksperter og værter på »Den sorte boks« på P3 Foto: Sara Baastrup

I videoen over artiklen dykker de to ned i de mange serier, du kan se på streamingtjenesterne, og anbefaler tre af de serier, de synes er bedst lige nu.

I forhold til det traditionelle flow-tv gør streamingtjenesterne det også muligt for danske serier at nå hele verden rundt.

»I interviews, vi har lavet med Carsten Bjørnlund og Dar Salim, gik det op for os, hvor store stjerner de er overalt i verden. Det er jo udelukkende streamingtjenesterne, der har åbnet markedet op for lille Danmark,« siger Frederik Dirks Gottlieb og tilføjer:

»Når danske serier som for eksempel 'The Rain' kommer på Netflix, får skuespillerne fanbeskeder fra alle afkroge af verden.«

Den danske serie 'The Rain' kan ses på Netflix Foto: Netflix Vis mere Den danske serie 'The Rain' kan ses på Netflix Foto: Netflix

»Selvom vi har interviewet så mange kendte danske personer i vores radioprogram 'Den sorte boks', er min største interviewoplevelse helt klart, da vi lavede et interview med Reed Hastings.«

»Han er grundlæggeren og øverste chef for Netflix. Det var ret vildt at lave en podcast og et interview med ham her i lille Danmark,« fortæller Frederik Dirks Gottlieb

I interviewet kan du læse om Reed Hastings' interesse for dansk fiktion. Han fortæller blandt andet, at han både har set 'Borgen', 'Forbrydelsen' og 'Broen'.

Hvad der sker i fremtiden, og hvornår streamingtjenesterne vinder over de traditionelle flow-tv-kanaler, vil tiden vise.

Reed Hastings, grundlæggeren og øverste chef for Netflix sammen med Kasper Lundberg og Frederik Dirks Gotlieb Vis mere Reed Hastings, grundlæggeren og øverste chef for Netflix sammen med Kasper Lundberg og Frederik Dirks Gotlieb

I fremtiden vil de to fortsætte med at lave deres to radioprogrammer 'Den sorte boks' og ‘I røven af’, begge på P3.

Derudover skal de holde foredrag omkring fænomenet 'serieterapi', som dækker over serier, du kan bruge som selvhjælp i din dagligdag.

»Det spændende er helt klart at undersøge, hvorfor folk vælger de serier eller realityprogrammer, de gør, og hvad de får ud af dem,« siger Kasper Lundberg.

Har du et abonnement på én eller flere streamingtjenester, så skal du skynde dig at se videoen over artiklen og blive klogere på, om du deler din begejstring for de tre serier, Frederik og Kasper anbefaler til dig i denne uges '3 du skal se'.