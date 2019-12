»Jeg har da lavet nogle crazy ting, som dengang jeg brændte en million af på en tur til Las Vegas.« Ordene kommer fra iværksætter og millionær Martin Thorborg, der er denne uges gæsteanmelder i '3 du skal se'.

49-årige Martin Thorborg tjente millioner på at sælge dotcom-virksomheden Jubii tilbage i 90'erne. Sidenhen er formuen vokset, men kun ved hjælp af hårdt arbejde og en smule held.

Derfor er det også naturligt, at Martin Thorborg i denne uge anbefaler tre serier, der handler om magt og penge. Se hvilke serier i videoen over artiklen.

»Jeg har egentlig aldrig villet være rig, men da jeg gik ud af 9. klasse og ikke havde noget job, blev jeg tvunget til at blive iværksætter, og pludselig begyndte pengene at komme«.

»I dag har jeg solgt flere af mine virksomheder og kan tillade mig at booke et privatfly, hvis jeg skal til møde i Amsterdam, tage til Las Vegas med vennerne og fyre en million af - eller sidde på min flade resten af mit liv.«

Martin Thorborg med sin første Porche Vis mere Martin Thorborg med sin første Porche

Men det gider Martin Thorborg heldigvis ikke. Han elsker at udvikle og skabe nye virksomheder og forretningsmodeller.

Han bruger også glædeligt tid på at hjælpe de tusindvis af håbefulde iværksætterspirer, der drømmer om livet i overhalingsbanen.

Da Martin Thorborg ankommer til optagelserne på B.T., har han praktikanten Felix med.

»Jeg holder mange foredrag og er også ude i 9.-klasser for at fortælle de unge om iværksætteri. Hvis jeg havde mere tid, ville jeg klart svare alle og holde mange flere foredrag i folkeskolens ældste klasser,« fortæller han, mens Felix får den store opgave at holde klaptræet.

Iværksætter Martin Thorborg og praktikanten Felix Vis mere Iværksætter Martin Thorborg og praktikanten Felix

Jubii-tiden husker Martin Thorborg som ret vild. Her holdt de unge iværksættere de vildeste fester.

»Vi lejede Søpavillonen og inviterede 500 mennesker til fest, så bookede vi 12 forskellige bands, der kom og spillede. Vi fik også fløjet hummere ind fra Maine. Det var vildt, men også ret pebret,« husker Martin Thorborg.

Martin Thorborg har ved flere lejligheder selv besøgt Silicon Valley, som også er navnet på én af serierne, han anbefaler i videoen øverst i artiklen.

»Serien afspejler ret godt det liv, der foregår derovre. Det er helt vildt, så mange penge de bruger på biler og fester. Hvis vi fik fløjet hummere ind til vores fest, ville de få fløjet hele havet med.«

Jeg gider ikke hænge ud de fancy steder og købe sprut til 15.000 kr.

Bliver man så et dårligt menneske af at blive rig? Martin tøver lidt, før han svarer:

»Jeg ved ikke, om jeg blev et dårligt menneske, men jeg blev nok meget selvoptaget og har da helt sikker ikke altid været en fed fyr.«

Jubii blev solgt, og flere andre virksomheder fulgte efter. Men ikke alt er gået lige godt.

»Jeg har selvfølgelig tabt penge og også haft flere år, der ikke har været sjove, men så er det jo bare op på hesten igen og knokle videre. Du bliver helt sikkert ikke rig, hvis du bare sidder på din flade.«

Martin Thorborg har flere gange besøgt Silicon Valley og oplevet livet derovre. Vis mere Martin Thorborg har flere gange besøgt Silicon Valley og oplevet livet derovre.

Og rig, det er Martin Thorborg blevet. Så rig, at han er blevet en del af det københavnske jetsetmiljø. Men hvis du ikke har klejner nok til selv at komme ind de dyre steder, så fortvivl ikke. For du finder nemlig Martin Thorborg på yndlingsstedet, natklubben Dolores, der også er for 'almindelige' mennesker.

»Jeg gider ikke hænge ud de fancy steder og købe sprut til 15.000 kr. Det er ikke mig mere, jeg har levet mit liv i overhalingsbanen.«

En af de ting, Martin Thorborg stadigvæk gider, er dog at holde jul. Han fortæller med julelys i øjnene, at hvis hans nærmeste kunne holde det ud, ville han gå i gang med at pynte op allerede i november. Han elsker jul. Så meget, at haven normalt er fyldt med oppustelige julemænd og rensdyr.

»Men jeg har droppet det lidt i år, da jeg er ved af få bygget om, så hele haven er fyldt med gravkøer. Der er slet ikke plads til mine julemænd,« siger han skuffet.

Jeg husker, at jeg engang serverede skipperlabskovs for en tidligere kæreste juleaften- hold kæft hun blev skuffet. Martin Thorborg

Juleaften skal i år holdes sammen med kæresten Jannie og sin bonussøn hos Martin Thorborgs svoger, iværksætteren Jesper Buch, der blandt andet er kendt fra tv-programmet 'Løvens hule'.

Da Martin var lille, pakkede hele familien hvert år den lille bil og kørte til Schweiz, hvor Martins mor kommer fra. Juletraditionerne blev ikke som den danske jul, så menuen kunne sagtens stå på en sammenkogt ret i stedet for and, og julegaverne var små.

»Jeg er sgu ret ligeglad med, hvad jeg spiser juleaften, men jeg er klart mere til traditionel julemad nu, end jeg var dengang.«

Hvad Martin Thorborgs to børn fra et tidligere ægteskab, hans bonussøn og hans kæreste skal have i julegave, vil han ikke ud med, men han fortæller, at han næsten altid køber gaver udenom ønskesedlen. - Om gaverne falder i god jord, melder historien ikke noget om.

Operation Julegaveregn er et privat initiativ, som siden 2006 har indsamlet penge til fordel for flere julegaver til de ca. 1.500 børn eller socialt udsatte unge som er anbragt på danske børnehjem og døgninstitutioner. Vis mere Operation Julegaveregn er et privat initiativ, som siden 2006 har indsamlet penge til fordel for flere julegaver til de ca. 1.500 børn eller socialt udsatte unge som er anbragt på danske børnehjem og døgninstitutioner.

Igen i år, støtter Martin 'Operation Julegaveregn', hvor de indsamlede penge går til julegaver til de ca. 1.500 børn eller socialt udsatte unge som er anbragt på danske børnehjem og døgninstitutioner.

»Jeg mener, alle børn fortjener en julegave, og det vil jeg gerne støtte,« siger Martin Thorborg, før han haster ud af døren med praktikanten efter sig.

Hvis du er interesseret i at vide mere om livet i overhalingsbanen, så se videoen øverst i artiklen, hvor Martin giver sit bud på tre gode serier om magt og penge.